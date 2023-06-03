اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

السبت، 03 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم والتعليم - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

بالإنفوجراف.. التضامن فى أسبوع.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 10 يونيو

10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت
نقابة الخدمات الإدارية: تغيير مسمى "وزارة القوى العاملة" لـ"العمل" يعزز من تنمية المناخ الصناعى
"محمد" من أوائل الإعدادية بالجيزة: كنت بذاكر 9 ساعات يوميا.. ونفسى أكون زى أحمد زويل
التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد
التعليم العالى: دعم بقيمة 31 مليون جنيه وتأهيل بعض كليات الجامعات الحكومية للحصول على الاعتماد الدولي

 


الثانويه الازهريه

التعليم

الخشت

التعليم العالى

الاعلى للجامعات

وزير الاوقاف

الشهاده الاعداديه

الاوقاف

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