أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس
بالإنفوجراف.. التضامن فى أسبوع.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 10 يونيو
10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت
نقابة الخدمات الإدارية: تغيير مسمى "وزارة القوى العاملة" لـ"العمل" يعزز من تنمية المناخ الصناعى
"محمد" من أوائل الإعدادية بالجيزة: كنت بذاكر 9 ساعات يوميا.. ونفسى أكون زى أحمد زويل
التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد
التعليم العالى: دعم بقيمة 31 مليون جنيه وتأهيل بعض كليات الجامعات الحكومية للحصول على الاعتماد الدولي
التضامن تعلن تنظيم ملتقى توظيف لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل
الخشت: 20 مليون جنيه لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى وإمداده بأحدث الأجهزة
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