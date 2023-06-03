أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

بالإنفوجراف.. التضامن فى أسبوع.. سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 10 يونيو