نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الفصل الدراسي الثاني، وذلك عبر موقع محافظة القاهرة الالكترونى، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 85.1%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190533 طالبا وطالبة حضر منهم 184352 طالبا وطالبة ونجح 156799.

و يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك التالى:

و اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 159 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.