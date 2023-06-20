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أخبار 24 ساعة.. الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:08 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس حجاج بيت الله الحرام
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس واشربوا المياه بكثرة
 
التموين: لدينا 21 مشروعا تجاريا لوجستيا فى 17 محافظة توفر 250 ألف فرصة عمل
 
وزير التعليم يشدد على عدم تأخير توزيع أسئلة امتحانات الثانوية وتطبيق التفتيش بحزم
 
وزير التعليم يوجه بعدم الحل في كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة
 
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل 6 أشهر والزيت يتجاوز 4 أشهر
 
محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه غرامة إقامة شوادر الأضاحى بالشوارع بدون تصريح
 
القاهرة تعلن فتح مجازرها مجانا طوال أيام العيد لأضاحى المواطنين
 

 


الصحه

الحجاج

التامينات

التموين

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

حج 23



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