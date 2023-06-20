أخبار 24 ساعة.. الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس واشربوا المياه بكثرة
التموين: لدينا 21 مشروعا تجاريا لوجستيا فى 17 محافظة توفر 250 ألف فرصة عمل
وزير التعليم يشدد على عدم تأخير توزيع أسئلة امتحانات الثانوية وتطبيق التفتيش بحزم
وزير التعليم يوجه بعدم الحل في كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل 6 أشهر والزيت يتجاوز 4 أشهر
محافظ الجيزة: 10 آلاف جنيه غرامة إقامة شوادر الأضاحى بالشوارع بدون تصريح
القاهرة تعلن فتح مجازرها مجانا طوال أيام العيد لأضاحى المواطنين
وزيرة التضامن الاجتماعى: الوزارة مسئولة عن 488 جمعية تعاونية إنتاجية
وزير الأوقاف: الإسلام لم يشدد على شيء مثل ما شدد على حرمة الدماء
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