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التموين: لدينا 21 مشروعا تجاريا لوجستيا فى 17 محافظة توفر 250 ألف فرصة عمل

الإثنين، 19 يونيو 2023 07:58 م
التموين: لدينا 21 مشروعا تجاريا لوجستيا فى 17 محافظة توفر 250 ألف فرصة عمل الدكتور ابراهيم عشماوي
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التنمية للتجارة الداخلية، أن لدينا ما يقرب من 21 مشروعا تجاريا لوجستيا يتم تنفيذه في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع ووضع حجر الأساس في السويس يمثل نقلة نوعية في مصر وسيكون أول مستودع استراتيجي للمقررات التموينية والسلع الحرة.
 
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن كل مشروعات منظومة التجارة تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا خير دليل على مشاركة الدولة مع القطاع الخاص، وتطرح فرص استثمارية في منظومة التجارة، موضحا أن مشروعات التجارة لا تتوقف بين أسواق جملة ومراكز تجارية.
 
وأشار إلى أنهم وضعوا حجر أساس اليوم في كفر الشيخ لمنطقة تجارية لوجستية، مفيدا بأن مشروعات جهاز تنمية التجارة وصلت إلى 500 فدان على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بالمليارات، وتوفر فرص عمل تصل إلى 250 ألف فرصة عمل.
 

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