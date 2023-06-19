السكة الحديد تنتهى من إعادة تأهيل 4 جرارات جديدة

كتب سيد الخلفاوى

انتهت هيئة السكة الحديد ، من إعادة تأهيل 4 جرارات جديدة من طراز الكلاس 66 تصنيع شركة emd الجرارات تحمل رقم 2125/2126/2164/2154، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير أسطول السكة الحديد بالكامل.

وفى السياق تسلمت هيئة السكة الحديد 19 جرارا أمريكيا جديدا، حيث أعلن الفريق كامل الوزير - وزير النقل عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية الجديدة لميناء الاسكندرية بعدد 19 جرارا ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية ضمن العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية شاملة الضمان والصيانة و قطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي.

وتكون الصيانة بالعمالة المصرية ونقل الخبرات اللازمة لهم وذلك من خلال إنشاء ورشة للشركة الموردة متخصصة فى صيانة الجرارات بورش الفرز مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة وذلك فى إطار توطين صناعة النقل فى مصر .

وتأتى الصفقة في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارا جديداً، حيث سبق وقد انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام عدد 110 جرار جديد بواسطة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة.

وتشكل صفقة الجرارات الجديدة قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في إنتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية ، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية على أن يتم وصول باقى الجرارات تباعاً ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، كما تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.

ويذكر أنه قد وصل الجرار الأول لميناء الاسكندرية شهر يناير الماضى وتم تشغيله تجريبياً علي شبكة السكك الحديدية لمدة شهر وعلي أن يتم الإنتهاء من توريد كامل العقد بعدد 100 جرار طبقاً للمخطط خلال الربع الاول من عام 2024حيث تقوم الهيئة بالتفتيش على الجرارات التى يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.