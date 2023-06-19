"الصحة" تكشف الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي .. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي والتى تتمثل فى :-
- الاتصال بخدمة الإسعاف 123
- إذا كان المصاب واعيًا اطلب منه أن يستلقي على ظهره مع رفع الساقين لأعلى
- حافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية بتغطية المصاب - - يجب تهدئة المصاب وبعث الطمأنينة في نفسه
- لا تقدم أي طعام أو شراب للمصاب
- إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ضعه في وضع الإفاقة وافحص التنفس •
- إذا لزم الأمر ابدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي
الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي
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