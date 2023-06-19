اليوم السابع
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"الصحة" تكشف الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي .. إنفوجراف

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:25 م
"الصحة" تكشف الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي .. إنفوجراف الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي والتى تتمثل فى :-
 
- الاتصال بخدمة الإسعاف 123 
- إذا كان المصاب واعيًا اطلب منه أن يستلقي على ظهره مع رفع الساقين لأعلى
-  حافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية بتغطية المصاب - - يجب تهدئة المصاب وبعث الطمأنينة في نفسه
-  لا تقدم أي طعام أو شراب للمصاب
-  إذا كان المصاب فاقدًا للوعي ضعه في وضع الإفاقة وافحص التنفس • 
- إذا لزم الأمر ابدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي
 
الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي
الإسعافات الأولية اللازمة للنزيف الداخلي

 


الصحة

النزيف الداخلى

الاسعافات الاولية



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