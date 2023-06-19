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الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس واشربوا المياه بكثرة

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:29 م
الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس واشربوا المياه بكثرة حسام عبد الغفار
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، هناك الجديد مما يقدم لضيوف الرحمن سواء من البعثة الطبية أو التنسيق مع جميع الوزارات والأشقاء فى المملكة السعودية والذين يبذلون مجهود جبار.
 
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، لدينا هذا العام 23 عيادة منهم 18 موجودين فى مكة المكرمة و5 عيادات منشرين فى المدينة المنورة لخدمة الحجيج بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية لمستشفيات الإحالة بتحويل الحالات المحتاجة او إجراء الغسيل الكلوى.
 
اوضح حسام عبد الغفار أن العيادات خلال الفترة الماضية تردد عليها ما يقرب من  3683 مترددا، دخل منهم 33 حالة المستشفيات وخرج 26 حالة ومتبقى 7 حالات، لافتا إلى أنه لا يوجد انتشار وبائى، وقدمنا 499 ندوة توعوية لتعريف الحجاج مايقومون به لتوقى الإصابة بالأمراض.
 
ووجه حسام عبد الغفار، عدة نصائح للحجاج أهمها الإكثار من شرب الماء والسوائل، والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس، والتواجد فى أماكن مفتوحة، والأكل الصحى.

وزاره الصحه

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