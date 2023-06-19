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القاهرة تعلن فتح مجازرها مجانا طوال أيام العيد لأضاحى المواطنين

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:20 ص
القاهرة تعلن فتح مجازرها مجانا طوال أيام العيد لأضاحى المواطنين مجازر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.
 
وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الرقابة والتأكيد على عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم ، مشيرا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وقيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
 
وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .
 
وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

القاهرة

عيد الأضحى

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