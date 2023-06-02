أخبار × 24 ساعة.. "فينترسال دِيا" الألمانية تعلن اكتشافًا جديدًا للغاز فى الدلتا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :
"خديجة" من أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: تفوقى نسانى كل التعب وقدوتى الدكتور مجدى يعقوب
وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع مسئولي أكاديمية لاهاي للحكم المحلى
رئيس جامعة القاهرة يهنئ المستشار عبد المجيد محمود لفوزه بجائزة الدولة التقديرية
كهرباء القناة تقرر رفع حالة الطوارئ بسبب سوء اﻷحوال الجوية
غلق كلى وتحويلات بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادى النيل بالاتجاهين منتصف الليلة
نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة.. برقم الجلوس
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