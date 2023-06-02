اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. "فينترسال دِيا" الألمانية تعلن اكتشافًا جديدًا للغاز فى الدلتا

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "فينترسال دِيا" الألمانية تعلن اكتشافًا جديدًا للغاز فى الدلتا حقل غاز - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

"خديجة" من أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: تفوقى نسانى كل التعب وقدوتى الدكتور مجدى يعقوب
وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع مسئولي أكاديمية لاهاي للحكم المحلى

غلق كلى وتحويلات بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادى النيل بالاتجاهين منتصف الليلة

 


الصحه

التربيه والتعليم

الازهر

التضامن

درجات الحراره

معلم

الشهاده الاعداديه

شيخ الازهر

التضمن

التنميخ المحليه



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