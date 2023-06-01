وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع مسئولي أكاديمية لاهاي للحكم المحلى

كتب على عبد الرحمن

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم مع سيسيل مويس، مديرة ومؤسسة أكاديمية لاهاي للحكم المحلى والتدريب، وشاهندة النجار، مسؤولة تنفيذ البرامج التدريبية، وعدد من مسئولي الأكاديمية وذلك على هامش زيارته الحالية للمملكة الهولندية وحضر اللقاء السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وشهد الاجتماع استعراض أهم أنشطة الأكاديمية ، ومجالات التعاون المشتركة في مصر، وفرص التعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة ، خاصة في ظل تركيز الأكاديمية على تطوير قدرات مؤسسات الإدارة العامة والحوكمة المحلية.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن امتنانه لعقد هذا اللقاء حيث تعد أكاديمية لاهاي والتي تعد من الأكاديميات الرائدة في تعزيز الحوكمة المحلية الشاملة والتشاركية.. وتعتبرها الحكومة المصرية شريك أساسي.. في تعزيز الإشراك الفعال للمجتمعات المحلية.. من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين علي المستوي المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة..تضع الحكومة المصرية الإستثمار في البشر في قلب عملية التنمية.. وذلك إيماناً بأن استدامة جميع الجهود التنموية الرامية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين - سوا ء من خلال دعم تنفيذ سياسات اللامركزية والحوكمة المحلية خاصة في ضوء ضخ الحكومة المصرية استثمارات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته- مرهونة بوجود عناصر بشرية كفؤة وفعالة قادرة علي القيام بدروها في إدارة عملية التنمية وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن رؤية الوزارة نحو بناء إدارة محلية فعالة وقوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين تنطلق من ركيزة أساسية وهي.. أن "الإنسان محور التنمية"، كما تلعب الوزارة دوراً فعالاً ورائداً في رفع كفاءة المحليات وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتطوير منظومة القيادات..عن طريق مركز تدريب سقارة (ذراع الوزارة للتدريب وبناء القدرات).. وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية.. وتستهدف خطط التدريب المتكاملة ما يزيد عن 7000 من القيادات و العاملين علي مستويات الإدارة المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية إن مركز سقارة يعمل على توفير إطار مؤسسي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية.. بهدف رفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية..و بما يحقق أهداف خطط وبرامج التنمية المحلية وتدعيم وتنمية الوعي بمتطلبات التنمية المحلية على كافة المستويات، وجار العمل على إطلاق منصة الكترونية للتدريب عن بعد.

وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وأكاديمية لاهاي من خلال تبادل الزيارات والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.

وأكد " آمنة " على الإستعداد لتعزيز التعاون المشترك بين مركز تدريب التنمية المحلية وأكاديمية لاهاي في تصميم برامج تدريبية متخصصة ومفصلة لجميع مستويات الإدارة المحلية.. لدعم تنفيذ رؤية وزارة التنمية المحلية الطموحة لتطوير الإدارة المحلية.. لاسيما في مجالات عمل الوزارة التي تستهدف تمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات وتعبئة وتنمية موارده المحلية وعلي رأسها دعم اللامركزية والحوكمة المحلية وتعزيز استجابة الإدارة المحلية..فضلاً عن دعم وزارة التنمية المحلية في رؤيتها الطموحة نحو تمكين المحافظات من عملية تحديد الفجوات ووضع خطط تنمية القدرات واحتياجات الدعم الفني، وعلي نحو يضمن أداء الوظائف وتقديم الخدمات العامة بشكل كفء وفعال.

ومن جانبها، أعربت مديرة أكاديمية لاهاي عن تطلعها إلي دعم الحكومة المصرية في خطتها الطموحة نحو تمكين الإدارة المحلية بإعتبارها الأقرب والأقدر علي تلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن ضرورة تفعيل التعاون المشترك لتنمية وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية ليصبح مركزاً إقيمياً لتدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات التخطيط الحضري، الحوكمة المحلية، إدارة المياه، وريادة الأعمال خاصة بعد حصول مركز سقارة على شهادة جودة الايزو في فبراير الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية لاهاي للحكم المحلي تأسست من قبل وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية) بدعم من بلدية لاهاي في عام 2006 وحصلت على المرتبة الثانية باعتبارها المؤسسة الأكثر ابتكاراً من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، بالتعاون مع البلديات ومنظمات المواطنين في مختلف البلدان، وهي متخصصة في تنمية القدرات من خلال برامج التدريب والتعليم التى تسعى إلى تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين اليات الحوكمة واللامركزية في المجتمعات النامية.