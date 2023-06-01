"خديجة" من أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: تفوقى نسانى كل التعب وقدوتى الدكتور مجدى يعقوب

كتبت مرام محمد

فرحة وسعادة كبيرة غمرت الطالبة خديجة محمد فؤاد محمد فهمي، بعد تتويجها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2022/2023، ضمن 255 طالبا وطالبة نجحوا فى أن يكونوا في صفوف المتفوقين بحصولهم على الدرجة النهائية بامتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة.

وعبرت "خديجة" الطالبة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية عن سعادتها بما حققته من نجاح كان نتاجا لمثابرة واجتهاد على مدار عام كامل رغبة في التفوق، مؤكدة استقبالها وأسرتها خبر نجاحها بفرحة كبيرة: "كنت خايفة بس كان عندي أمل.. وبمجرد ما عرفت إني ضمن الطلبة الأوائل الفرحة مكنتش سيعاني ونسيت كل التعب والمجهود".

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن تفوقها كان نتاجا لاجتهادها واهتمامها بدروسها طوال العام الدراسي دون تضييعا للوقت، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر ما يقرب من 5 ساعات يوميا، وتنظم وقتها لمتابعة دروسها أولا بأول، وتواظب في حضورها للمدرسة بجانب الدروس الخصوصية حتى توِّج مجهودها بالنجاح.

وأكدت خديجة أن سر تفوقها كان دعم أسرتها لها من خلال تهيئة الجو المناسب وإبعادها عن أي ضغوط، وتشجيعها على التفوق الدراسي وتخصيص وقتا لممارسة هوايتها التي تتميز وتبدع فيها وهي صناعة المشغولات اليدوية والكروشيه، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد على نفسها في مذاكرة كل المواد بينما كانت تستعين بوالدتها في مذاكرة مادة الدراسات الاجتماعية: "أسرتى كانت جمبي لحظة بلحظة لحد ما ربنا كرمنى وفرحتهم بتفوقي".

"قدوتي في الحياة أي حد ناجح.. مفيش حاجة صعبة، أي طالب قادر ينجح ويتميز طالما قريب من ربنا وبيجتهد ويعمل اللي عليه".. بهذه الكلمات تابعت خديجة حديثها، مؤكدة أنها تطمح دوما في التميز والنجاح ولن يمنعها شيئا من مواصلة طريق التفوق حتى تحقق حلمها في الالتحاق بكلية الطب، قدوة بالدكتور مجدي يعقوب.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.