وفاه معلم فى حادث سيارة أثناء التوجه إلى إحدى لجان التعليم الفني بعابدين

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطاراً من النقابة الفرعية بعابدين يفيد بوفاة المعلم، حسين سيد، إثر حادث سيارة أثناء التوجه إلي إحدى لجان امتحانات التعليم الفنى بمدرسة عابدين الصناعية الثانوية، للمشاركة فى أعمال الامتحانات الحالية، وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين فى محاولة لإسعافه، ووافته المنية فى الحال.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خالد الحلواني رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بعابدين، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.