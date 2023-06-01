غلق كلى وتحويلات بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادى النيل بالاتجاهين منتصف الليلة

كتب عبد الرحمن سيد و مرام محمد

تغلق إدارة المرور، بداية من منتصف الليلة وحتى ظهر غد الجمعة، محور 26 يوليو كليا أعلي نفق وادي النيل فى الاتجاهين لإزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل وتستغرق الأعمال يوماً واحداً، مع إجراء تحويلات مرورية منعا لتكدس السيارات.

وقال مصدر أمني، إنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالاعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم ازالة كبارى المشاه المتعارضه مع المشروع.

ولفت المصدر، أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى بمحور 26 يوليو بالإتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الثاني الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادى النيل نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة حتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم .

وأوضح المصدر ،أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

اولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو

- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته .

۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخري الى مسار محور 26 يوليو وصولاً الى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين .

ثانياً : الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر:-

١- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور 26 يوليو وصولاً الى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر .

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لتسهيل حركة سير المركبات.