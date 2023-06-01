كهرباء القناة تقرر رفع حالة الطوارئ بسبب سوء اﻷحوال الجوية

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس سامى أبو وردة ، أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية ووجود رياح شديدة تقرر رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع قطاعات وهندسات الشركة ، موكداَ أن جميع رؤساء القطاع ومدير عموم التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية متواجدين فى مكاتبهم لحين إنتهاء التقلبات المناخية.

و أوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن فرق الصيانة والاعطال منتشرين بجميع قطاعات الشركة و مجهزة بكافة المهمات اللازمه للتدخل السريع فى حالة حدوث اى أعطال فنية طارئة بسبب التقلبات المناخية ، موضحا أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في الإدارة العامة للطوارئ وتجهيز كافة وحدات الطوارئ للتحرك الفوري في حالة الاحتياج اليها.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك استقرار فى الشبكة القومية للكهرباء يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين خلال أشهر الصيف حتى فى الأيام التى تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، موكدا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ إلى تخفيف الاحمال منذ بدء عام 2015 و حتى الآن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة، أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار حمزة ، إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 56 الف ميجا وات ، موكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى ال31 الف ميجا وات فى وقت الذروة ، متوقعا وصول الحمل الاقصى فى وقت الذروة اليوم إلى 29 الف ميجا وات.