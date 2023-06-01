التضامن تنفى تقديم منح مالية لمساعدة المواطنين غير معلن عنها

كتب مدحت وهبة

نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg

وتؤكد الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين بضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بياناتها الرسمية، التي تنشرها يوميا.