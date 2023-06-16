حصاد الوزارات.. الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا فى عيادات المدينة ومكة

جامعة القاهرة تنظم ندوة المهارات الحياتية لذوي الهمم والمنح المقدمة لهم

الهجرة تعلن أخبارا سارة للمصريين المشاركين فى مبادرة "سيارات المصريين فى الخارج"

تخدم المزارعين.. إنشاء 11 مجمعا زراعيا بقرى الجيزة تضم وحدات بيطرية ومراكز ألبان