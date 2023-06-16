اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 05:43 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا

الجمعة، 16 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا حجاج - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا فى عيادات المدينة ومكة

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