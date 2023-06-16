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ننشر تنسيق القبول بمدارس الثانوى الزراعى بالجيزة 2023-2024

الجمعة، 16 يونيو 2023 09:00 ص
ننشر تنسيق القبول بمدارس الثانوى الزراعى بالجيزة 2023-2024 تنسيق القبول بمدارس الثانوى الزراعى بالجيزة 2023-2024
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن تنسيق القبول بمدارس الثانوي الزراعي للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة درجة القبول للصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 225 درجة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربي والمنازل، و175 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تنسيق التعليم الزراعي للعام بالجيزة للعام الدراسي 2023/2024.

- 200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية.

- 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية.

- 166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161.

- 166 درجة لطهما الثانوية وإعداد مهني 161.

- 175 درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية وإعداد مهني 161.

- 180 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهني 161.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

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