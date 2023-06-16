اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يونيو 2023 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تهنئ فيبى وصفى على تكريمها من الرئيس السيسى: مصدر فخر للمصريات

الجمعة، 16 يونيو 2023 11:48 ص
وزيرة الهجرة تهنئ فيبى وصفى على تكريمها من الرئيس السيسى: مصدر فخر للمصريات السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لفيبي وصفي، مديرة مدرسة "فيلوباتير كولدج" المصرية في كندا، على تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري.

وأعربت وزيرة الهجرة عن امتنانها لتكريم فيبي وصفي من رئيس الجمهورية، وقالت: "إنها تبذل جهودًا تستحق عليها هذا التكريم فضلا عن اعتزازها الشديد بمصريتها، فهي نموذج ملهم ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التعليم وتربية النشء، وأصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع الكندي، ودائما لها مواقف وطنية عديدة خاصة دورها في مساعدة المصريين بكندا أثناء جائحة كورونا، والمساهمة في دعم المشروع القومي العظيم (حياة كريمة) والترويج له خارجيًا، وكذلك الاحتفال بشهر الحضارة المصرية الذي ينظم كل عام".

وأشارت السفيرة سها جندي إلى التعاون المستمر لـ فيبي وصفي مع وزارة الهجرة، فهي حريصة على تنظيم زيارات بشكل مستمر إلى مصر لأبناء المصريين بكندا، واصطحاب عدد من الشباب الذين يزورون مصر لأول مرة وكذلك عدد من الشباب الأجانب، ما يسهم في الترويج لمعالم مصر والتنمية التي تشهدها في كافة المجالات.

كما ثمنت الوزيرة اهتمام القيادة السياسية الكبير بنجاحات المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وتابعت: "كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد قوتنا الناعمة، ويدعم صورة المصريين حول العالم".

وقد تم تكريم فيبي وصفي من السيد رئيس الجمهورية لمسيرتها الطويلة في التعليم، إذ عملت كمديرة لمدرسة فلوباتير في تورنتو كندا وهي أول مدرسة مصرية تخطى عمرها 20 عامًا، تضم أكثر من 300 طالب يتعلمون فيها من بلدان مختلفة، منها: مصر، إنجلترا، كندا، الجزائر، نيجيريا، والصين، ودرست نظم التعليم للطلاب من الحضانة للثانوية العامة، في جامعات هارفارد وتورنتو وويسترين أونتاريو ودوفل كولدج، كما اختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا عام 2021.


الهجره

وزيره الهجره

سها جندى

المصريين بالخارج

فيبى واصفى



الموضوعات المتعلقة

وزيرة الهجرة: 700 مصري بالخارج سجلوا لحضور مؤتمر "المصريين بالخارج"

الخميس، 15 يونيو 2023 12:51 م

وزيرة الهجرة تلتقى الدكتور ناصر فؤاد لمتابعة تنفيذ المدينة الطبية العالمية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:44 م

وزير الهجرة فى أول يوم عمل بالعاصمة الإدارية: "داخلين برجلنا اليمين ادعوا لنا "

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:38 ص

وزيرة الهجرة تستقبل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بأيرلندا

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:30 م

وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتي بالقاهرة لبحث أوضاع الجالية المصرية بالكويت

الأحد، 11 يونيو 2023 01:56 م

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا برموز الجالية المصرية فى أيرلندا واسكتلندا

السبت، 10 يونيو 2023 12:32 م

وزيرة الهجرة تترأس اجتماعا تنظيميًا عن المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج

الخميس، 08 يونيو 2023 02:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة