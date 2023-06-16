اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بالغربية

الجمعة، 16 يونيو 2023 11:11 ص
وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بالغربية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية دراية للعلوم الطبية والتكنولوجية"، والكائن مقرها (عقار رقم 7 - الدور أول علوي ــ شارع الفاتح - طنطا  ــ محافظة الغربية)، وتُروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلاب من جميع المؤهلات؛ للحصول على الدبلومات فى التخصصات التالية (فني تحاليل – معاون تمريض–  مساعد طبيب أسنان – فني صيانة أجهزة طبية)، كما تدعي حصول الطالب على شهادة معتمدة، وكارنيه مزاولة مهنة، وإضافة المسمى الوظيفى للبطاقة الشخصية.

 

ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

 

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه  السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي، وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي.


التعليم العالي

الضبطية القضائية

الكيانات الوهمية

السيد عطا



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