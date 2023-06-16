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الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا فى عيادات المدينة ومكة

الجمعة، 16 يونيو 2023 03:15 م
الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا فى عيادات المدينة ومكة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 820 حاجا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 489 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و 331 حالة في فنادق مكة المنورة.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 16 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا حالة واحدة مازالت محتجزة فى مستشفى المدينة المنورة، مؤكداً المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التى خرجت من المستشفيات بعد التعافى.

 

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، أن عدد الحالات المصابة بأمراض معدية بلغ 11 حالة، بالإضافة إلى 11 حالة إصابة بأمراض تنفسية، بينهم حالتين تم تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

 

وأضاف حسانى أن فرق البعثة قدمت 275 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 8727 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.


الصحة

البعثة الطبية

الحجاج

الحجاج المصريين



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