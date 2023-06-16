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جامعة القاهرة تكرم الطالبة تنسيم يسرى لفوزها بالمركز الثالث بمسابقة دولية بالصين

الجمعة، 16 يونيو 2023 10:59 ص
جامعة القاهرة تكرم الطالبة تنسيم يسرى لفوزها بالمركز الثالث بمسابقة دولية بالصين تكريم الطالبة تسنيم يسرى
كتب محمد صبحى

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قدم الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة التهنئة إلى الطالبة تنسيم يسرى - الفرقه الثالثة بالكلية لحصولها ولحصول فريقها على المركز الثالث عالميا فى مسابقة دولية أقيمت بالصين. 

 

وأعرب الدكتور رضا عبد الوهاب عن سعادته بتفوق الطالبة متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح الدائم والمستمر،واحتفلت  كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفوز الطالبه وقدم لها الدكتور رضا عبد الوهاب - عميد الكلية والدكتور محمد مصطفى صالح - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، والدكتور إيهاب الخضري وكيل الكلية لشئون خدمة الطلاب بدرع الكلية  لتميزها العلمي محليا ودوليا.

 

وعلى جانب آخر، تواصل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة امتحانات نهاية العام الدراسى من العام الجامعى2022/ 2023 ، والتى تعقد حضوريا بالكلية وعلى فترات لتجنب اى زحام أو تكدس للطلاب خلال تنظيم الاختبارات ، بالإضافة إلى انتظام أعمال الكنترولات داخل الكلية لرصد وتصحيح نماذج الإجابة أول بأول. 

الطالبة تسنيم يسرى
الطالبة تسنيم يسرى

 

الميدالية
الميدالية

 

تكريم الطالبة تسنيم
تكريم الطالبة تسنيم

 


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