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الصحة: 11 عيادة بمكة والمدينة تقدم خدمات الكشف والعلاج للحجاج المصريين

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:49 م
الصحة: 11 عيادة بمكة والمدينة تقدم خدمات الكشف والعلاج للحجاج المصريين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام "2023 مـ - 1444 هـ". 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات في مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق ( أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد) ، و3 عيادات في شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين ).
 
أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص عيادتين للبعثة في المدينة المنورة، إحداهما في فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسي.
 
جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين: 
9660545027145+
9660545053928+
وفي المدينة المنورة: 
9660540341747+ 

 


الصحة

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