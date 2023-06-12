أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يوجه بتوفير الهدوء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: حيازة طلاب الثانوية العامة للتليفون المحمول جريمة ولو مغلقا
الصحة: تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام لـ 6038 مواطنا
التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان من الثامنة والنصف صباحا
وزارة الصحة: توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ845 حاجا بمطار القاهرة
التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لطرحه على البطاقات
رعاية صحية شاملة.. مبادرات رئاسية عززت النظام الصحى فى مصر (إنفوجراف)
وزير الكهرباء: مجمع بنبان الشمسي الأعلى فى كفاءة التشغيل على مستوى العالم
وزير الكهرباء: إضافة خطوط نقل جديدة بزيادة 150% عن المتاح قبل 9 سنوات
وزير الكهرباء: مصر الأقل سعرا على مستوى العالم لإنتاج طاقة "الشمس والرياح"
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