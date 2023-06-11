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وزير الكهرباء: إضافة خطوط نقل جديدة بزيادة 150% عن المتاح قبل 9 سنوات

الأحد، 11 يونيو 2023 03:25 م
وزير الكهرباء: إضافة خطوط نقل جديدة بزيادة 150% عن المتاح قبل 9 سنوات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع نجح  خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ عام 2014 فى إضافة خطوط نقل جديدة بزيادة تصل إلى 150% عن المتاح قبل 9 سنوات، موكداً أن شبكة النقل المصرية حاليا من أقوى الشبكات بالعالم.
 
وأضاف شاكر، خلال ندوة عن انجازات قطاع الكهرباء بالهيئة الوطنية للصحافة أنه تم إضافة ما يقرب من ما يقرب من 31 محطة محولات جديدة جهد 500 كيلو فولت بإجمالي قدرات 33 ألف ميجا فولت أمبير بزيادة نسبتها تصل إلى 300% عن ما كان موجود قبل 2014، بالإضافة إلى إضافة خطوط على جهد 500 كيلو فولت بطول  4 آلاف كيلو متر بزيادة تصل إلى 140% عن ما قبل 2014.
 
وتابع شاكر أن شبكة النقل حاليا تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية ، وهو ما جعلها تنجح فى القضاء على مشاكل أهالى الصعيد من الانقطاعات المتكررة الناتجة عن ضعف الجهد و تهالك خطوط النقل.
 
وأوضح شاكر أن محافظات الصعيد التابعة لشركتى مصر العليا و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية للقضاء على شكاوى أهالى الصعيد سواء الفنية أو الإدارية و نجحت فى القضاء على مشاكل انخفاض الجهد و تذبذ التيار بالصعيد.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تطوير شبكات نقل الكهرباء



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