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وزير الكهرباء: مصر الأقل سعرا على مستوى العالم لإنتاج طاقة "الشمس والرياح"

الأحد، 11 يونيو 2023 03:21 م
وزير الكهرباء: مصر الأقل سعرا على مستوى العالم لإنتاج طاقة "الشمس والرياح" الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سعر بيع الكيلو وات ساعة من الشمس والرياح فى مصر الآن هو الأقل على مستوى العالم ومن أكثر الأسعار المحفزة للاستثمار في هذا المجال على مستوى العالم، موكداً أن جميع التعاقدات التى تتم، يتم توقيعها بناء على الأسعار الجديدة.
 
وقال شاكر، خلال ندوة عن إنجازات الكهرباء فى مصر بالهيئة الوطنية للصحافة، إن إعلان الأسعار الخاصة بسعر الكيلو وات ساعة من الشمس و الرياح و التى تعتبر الأقل بالعالم من أهم الإجراءات المحفزة للاستثمار في هذا المجال، موضحا أن سعر الكيلو وات ساعة من الشمس يبلغ 2 سنت دولار و2.4 سنت دولار للرياح.
 
وتابع شاكر أن مصر تستهدف الوصول إلى 60% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.
 
وأكد شاكر أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء

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أسوان

سوهاج



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