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التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان من الثامنة والنصف صباحا

الأحد، 11 يونيو 2023 07:50 م
التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان من الثامنة والنصف صباحا طلاب الثانوية العامة ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن دخول طلاب اثانوية العامة لجان الامتحانات يبدأ قبل انطلاق الامتحان، حيث من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والنصف صباحا أي قبل موعد الامتحان بـ" 30 دقيقة.
 
وأوضحت أنه خلال تلك الفترة يتم تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم اصطحاب أي طالب أجهزة محمول أو أي وسيلة إلكترونية قد يستخدمها في الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة.
وتنطلق غدا الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، حيث يبدأ الامتحان فى التاسعة صباحا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن اسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اختيارية ولا توجد أسئلة مقالية كما أنه لا يوجد كتيب مفاهيم لهذه المواد، موضحة أن غياب الطالب عن أداء هذه المواد يرسب فيها ويدخل دور ثان وتحرمه من تنسيق المرحلة الأولى إذا كان مجموع درجاته يدخل ضمن تنسيق المرحلة الأولى.
 
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تعقد فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وضبط أى محاولات غش أو تصوير أسئلة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع سواء فى الأسئلة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع أو المواد الدراسية الأساسية التى تنطلق امتحاناتها الأسبوع المقبل.
 
 
و يؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 
 

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