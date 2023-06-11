اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يونيو 2023 04:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: خفض الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة من 214 كيلو جرام لـ117 لكل كيلو وات

الأحد، 11 يونيو 2023 03:17 م
وزير الكهرباء: خفض الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة من 214 كيلو جرام لـ117 لكل كيلو وات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 117 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة وإنشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية، أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وقال شاكر، خلال ندوة عن انجازات الكهرباء بالهيئة الوطنية للصحافة، إن القطاع تستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30%، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.
 
وتابع شاكر، أن الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء انخفض بنسبة بلغت حوالى 20% عن السنوات الماضية، كاشفا عن أن هذا الخفض يرجع لعدة أسباب عملت الوزارة على تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن، أهمها التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محطات سيمنس العملاقة

اكبر محطات توليد كهرباء بالعالم

اليوم السابع بلس

وزير الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

الوطنية للصحافة تنظم ندوة عن إنجازات الكهرباء بحضور الدكتور محمد شاكر

الأحد، 11 يونيو 2023 02:28 م

رئيس كهرباء القناة يوجه بسرعة تطوير مراكز خدمة العملاء بالشرقية والزقازيق

السبت، 10 يونيو 2023 07:36 م

" 3 معلومات مهمة هتوفر فلوسك فى استهلاك المكواة من الكهرباء".. تعرف عليها

السبت، 10 يونيو 2023 03:29 م

مليار و481 مليون جنيه حصيلة الاستثمار بقطاع كهرباء المنوفية × 9 سنوات

السبت، 10 يونيو 2023 03:04 م

السيطرة على حريق اشتعل بكابينة وكابل كهرباء بمنطقة الطالبية فى الجيزة

السبت، 10 يونيو 2023 01:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة