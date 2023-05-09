اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الحكومة: 4.7 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدى منذ 2014 وحتى 2023
 
وزير المالية: لجنة برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية للهيئات الاقتصادية
 
التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل
 
التنمية المحلية: 475 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا
 
الصحة تكشف الأمراض والفحوصات ضمن مبادرة المقبلين على الزواج
 
وزير المالية: العجز الكلى فى موازنة 2023/2024 يبلغ 825 مليار جنيه
 
"متحدث الصحة": 8.8 مليون سيدة مستفيدة من خدمات مبادرة "صحة المرأة"
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الدعم النقدى

الماليه

التنميه المحليه

الصحه

حياه كريمه

الاوقاف

جامعه الازهر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

هل تقليل أسئلة الثانوية العامة يعنى تعديل المجموع الكلى؟ شاهد رد التعليم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:00 م

التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:08 م

تعليم الإسكندرية: لم نتلق شكاوى من امتحان "التابلت" لصفوف النقل بالثانوية العامة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:43 م

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية دون مشاكل .. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:27 م

خطوات تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:00 ص

وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط التصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2023.. استبعاد لجان الشغب ومراقبة لجان الامتحانات بكاميرات لرصد أى محاولات للغش.. والوزارة: لا تسريب للأسئلة وتأمينها على أعلى مستوى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:00 ص

فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة المعادلة فى جامعة المنصورة الجديدة

الإثنين، 08 مايو 2023 09:21 م

للطلاب والأهالي.. نصائح تساعد فى تخفيف توتر وقلق الثانوية العامة

الإثنين، 08 مايو 2023 06:00 م

التعليم: تقليل أسئلة الثانوية العامة لا يعنى تعديل المجموع الكلى للامتحانات

الإثنين، 08 مايو 2023 04:00 ص

انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام.. صور

الأحد، 07 مايو 2023 11:19 ص

التعليم: امتحانات الثانوية العامة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

الأحد، 07 مايو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة