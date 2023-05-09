حصاد الوزارات.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الحكومة: 4.7 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدى منذ 2014 وحتى 2023
وزير المالية: لجنة برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية للهيئات الاقتصادية
التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل
التنمية المحلية: 475 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا
الصحة تكشف الأمراض والفحوصات ضمن مبادرة المقبلين على الزواج
وزير المالية: العجز الكلى فى موازنة 2023/2024 يبلغ 825 مليار جنيه
"متحدث الصحة": 8.8 مليون سيدة مستفيدة من خدمات مبادرة "صحة المرأة"
الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
وزير الصحة يستقبل سفير كوريا لدى مصر لتعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى
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