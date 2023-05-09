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وزير المالية: لجنة برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية للهيئات الاقتصادية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:03 م
وزير المالية: لجنة برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية للهيئات الاقتصادية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أمين صالح

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بطلب، حتى يتم النظر إلى الهيئات الاقتصادية فى مصر، وتحديد مسار لها، وبالفعل تم الاستجابة لهذا المطلب وقرر  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسته مع الوزراء المعنيين لدراسة مسار الهيئات الاقتصادية ووضع مخطط استراتيجى للتعامل معها خلال السنوات المقبلة.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
 
وقال معيط، أن إجمالى إيرادات الهيئات الاقتصادية فى 30 يونيو 2022 بلغ تريليون و657 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30.3% وجاءت خسائر الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 2021/2022 12.3 مليار جنيه فى حين بلغت الخسائر 20.5 مليار جنيه العام المالى السابق.
 
كما لفت وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب حققت 101% من المستهدف فى العام المالى 2021/2022، لافتا إلى أن نسبة المتأخرات الضريبة تراجعت فى هذا العام عن نظيرتها فى العام المالى السابق.
 
 

مجلس النواب

الهيئات الاقتصاديه

الايرادات



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