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ونستهدف فائضا أوليا 296 مليار جنيه..

وزير المالية: العجز الكلى فى موازنة 2023/2024 يبلغ 825 مليار جنيه

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:27 م
وزير المالية: العجز الكلى فى موازنة 2023/2024 يبلغ 825 مليار جنيه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، يشمل سداد كافة الالتزامات لصالح الكهرباء والمياه والأدوية ومستلزمات الإنتاج ومخصصات الصيانة لتناسب زيادة الإنفاق الرأسمالي لصالح شركة العاصمة الإدارية وباقى المدن الجديدة.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، والتى شهدت إلقاء وزير المالية للبيان المالى.
 
وأضاف معيط أنه من المتوقع أن تزداد فاتورة خدمة الدين بنسبة نمو بلغت 44% عن العام المالى الحالى وهذه النسبة تعكس معدل ارتفاع الأسعار  وأسعار الفائدة من أجل التعامل مع الموجه التضخمية والتى من المتوقع أن تنخفض فى العام المالى 2024/2025.
 
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل العجز الكلى نحو 825 مليار جنيها كما من المتوقع تحقيق فائض أولى قدره 296 مليار جنيه وهو ما يمثل 2.5 من إجمالى الناتج المحلى.
 

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