"متحدث الصحة": 8.8 مليون سيدة مستفيدة من خدمات مبادرة "صحة المرأة"

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة دعم صحة المرأة، موضحًا أن خدمات المبادرة موجهة للسيدات والمرأة فوق سن الـ18، للتعامل مع الكشف المبكر عن أى أعراض مرتبطة بالثدي، مفسرًا ذلك، بأن أورام الثدي من أكثر الأورام شيوعا بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز الـ 100% فى حالات الاكتشاف المبكر، وبالتالي، فإن ما يتم اكتشافه في المراحل الأولى يعالج بشكل تام ونهائي، والفئة المستهدفة تكون النساء أكبر من 18 سنة.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الفحص الأساسي لمبادرة "صحة المرأة" هو الكشف ومعرفة أى أعراض لإصابة بسرطان الثدي، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمرأة، من خلال الكشف على الأمراض غير السارية مثل، السكر وضغط الدم والوزن والطول ومستوي السمنة، إضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض الغير المعدية.

تابع متحدث الصحة، أن جميع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم على نفقة الدولة المصرية للمستهدفين بالمبادرات، وتكون مجانية، لافتا إلى أنه يتم الاهتمام بالمسح فى البداية، ومن يحتاج إلى فحوصات متقدمة يتم تحويله إلى مراكز الأورام المتخصصة، سواء التابعة للصحة أو الجامعية لإجراء مزيد من الفحوصات المتقدمة، مشيرًا إلى أن المبادرة موجودة فى جميع المحافظات، حيث استفاد منها 8.8 مليون سيدة.