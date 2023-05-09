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"القوى العاملة": برنامج تدريبى مهنى مجانى للفتيات بالوحدة المتنقلة ببورسعيد

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:48 م
"القوى العاملة": برنامج تدريبى مهنى مجانى للفتيات بالوحدة المتنقلة ببورسعيد وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة عن افتتاح البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة ببورسعيد والمتواجدة حاليًا بجراج حى الضواحى، وذلك لعدد 10 فتيات، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير وإتاحة فرص التدريب المهنى للشباب والفتيات وذلك من أجل تأهيلهم للإلتحاق بسوق العمل.

 

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أشار فيه إلى أن هذه التدريبات تتم متابعتها يوميًا، لتوفير تدريب مهنى مناسب لاحتياجات سوق العمل داخل المحافظة، ويمكن الشباب من الالتحاق بفرص عمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل مصر وخارجها.

 

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص، تحت إشراف منار العوضى مدير إدارة التدريب المهنى، أو من خلال ديوان عام المديرية وعنوانه مساكن بنك الإسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين.

 

كما تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بشأن تنظيم جولة ميدانية تفقدية لمكتب التشغيل التابع للمديرية والموجود بالمنطقة الحرة بالاستثمار، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين على المكتب، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمى الذى تشهده الدولة.

 

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أنه قام بعمل جولة تفقدية لمكتب التشغيل بالمنطقة الحرة بالاستثمار ‏رافقه خلالها سامية عبدالسلام مدير إدارة تفتيش عمل الاحياء، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة، استقبلته خلالها هويدا حسن مديرة المكتب والعاملين به، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المكتب.

 

وأكد مدير المديرية خلال الجولة أن المواطن المصرى يحتاج الآن اكثر من أى وقت مضى أن يشعر بدور القوى العاملة على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات بكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها فى دراسة سوق العمل بشكل أكبر، من خلال استراتيجية حقيقة تتوفر فيها كافة المعلومات اللازمة خاصة فى ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، وفى جميع الملفات ومنها العمالة غير المنتظمة، ومراكز التدريب الادارى لتأهيل العاملين، وغيرها من الملفات، وذلك تماشيا مع انطلاق الدولة المصرية نحو "الجمهورية الجديدة" وخطط "التحول الرقمي" بالوزارة.


القوى العاملة

القوى العاملة بالاسماعيلية

القوى العاملة ببورسعيد



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