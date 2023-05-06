حصاد الوزارات.. التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..
حصاد الوزارات.. التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طنالسبت، 06 مايو 2023 05:05 م
توريد القمح
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