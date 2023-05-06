اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طن

السبت، 06 مايو 2023 05:05 م
حصاد الوزارات.. التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.2 مليون طن توريد القمح
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.. 
 
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