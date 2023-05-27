أخبار × 24 ساعة.. وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لا تمس السلع الأساسية

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:

التضامن فى أسبوع.. تنفيذ ندوات لتوعية حجاج الجمعيات بمناسك الحج.. فيديو وانفوجراف