أخبار × 24 ساعة.. وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لا تمس السلع الأساسية

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:
التضامن فى أسبوع.. تنفيذ ندوات لتوعية حجاج الجمعيات بمناسك الحج.. فيديو وانفوجراف
رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعا افتراضيا مع رئيس الهيئة الوطنية للأدوية بالبرتغال
حقوق عين شمس لطلابها: ممنوع نهائيا التدخين داخل لجان الامتحانات
وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السورى سبل تعزيز التعاون بمجالات المجتمع المدنى
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع
البيئة تعقد اجتماعًا تنسيقيا لتوحيد الرؤى حول مشكلة المخلفات البلاستيكية
وزير التعليم العالى: اهتمام كبير بمحور التحول الرقمى لتمكين الباحثين والطلاب
وزير التموين بإيطاليا: التوافق على استثمار لاستصلاح زراعى بمساحة 24 أف فدان
وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبى لبحث إنشاء مركز مصرى أوروبى
انتهاء البرنامج التدريبى لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات
"الكهرباء" تضاعف قيمة الممارسات للتشجيع على تركيب العدادات الكودية
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