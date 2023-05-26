حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

كتب: محمد صبحى

أصدر المكتب الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع فى الفترة من 20 مايو وحتى 26 مايو وكان على النحو الآتى:

1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة وحلوان؛ بهدف الشراكة بين الجامعتين في المجالات التعليمية والبحثية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإقامة المشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية.

2) قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لجامعة المنصورة، وخلال الزيارة، تفقد الوزير مراكز الاختبارات بكليتي الحقوق، والتجارة بالجامعة، كما تفقد د. أيمن عاشور مُجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة والذي تم إنشاؤه في إطار خطة الجامعة والكلية لتطوير الخدمات التي تقدم للطلاب بشكل متطور واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

3) افتتح الدكتور أيمن عاشور تجديدات مستشفى الطلبة التابع لجامعة المنصورة، وأكد الوزير أن الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين كما تفقد الوزير مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى.

4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية جامعة المنصورة بإنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد، وذلك منذ تأسيس البرنامج فى مايو 2004، محققًا نسبة نجاح قياسية تراوحت بين 88% إلى 92% ليحتل برنامج زراعة الكبد بالجامعة المرتبة الثالثة عالميًا بعد كوريا الجنوبية والهند، ويعتبر هذا العدد غير مسبوق في أي مركز من مراكز زراعة الكبد عالميًا من متبرعين أحياء، وكذلك متابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادى حدوث مضاعفات للمرضى واستيعاب عدد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة، وكذلك تدريب الكوادر الطبية على زراعة الكبد من مصر والدول العربية الأفريقية.

5) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بإطلاق إشارة بدء إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، والذي يعد أول مستشفى حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال بإقليم الدلتا، وأضاف وزير التعليم العالي أن المستشفى يسعى للاستمرار والتطور والنمو لعلاج السرطان والوقاية منه، من خلال البحث العلمي والتعليم المتطور وجودة الرعاية الصحية المقدمة؛ لرفع معاناة الأطفال مرضى السرطان وأسرهم بالمجان.

6) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من المنشآت الطبية بجامعة طنطا، حيث تم افتتاح مستشفى الجراحات الجامعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 635 مليون جنيه، ويعد هذا المشروع جزء من المرحلة الأولى للمخطط العام لتطوير مستشفى الجامعة القديمة التي تم بناؤها عام 1935، كما تم افتتاح مستشفى سرطان الأطفال الجامعي بالمجمع الطبي لمستشفيات جامعة طنطا لاستقبال وعلاج أورام وسرطان الأطفال دون مقابل، وتقديم الدعم الكامل لأبناء وسط الدلتا من مرضى السرطان، مع ضمان الاستفادة من كافة المنظومات والخدمات الطبية بالمجمع الطبي وبخاصة العلاج الإشعاعي والطب النووي والعمليات الجراحية ومنظومات العلاج والتشخيص المُتطورة.

7) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، يعُد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، ويضم التحالف 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهى جامعات: (طنطا، والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنوفية الأهلية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية.

8) افتتح د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا وشملت، افتتاح المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والذي تم إنشاؤه ليكون همزة الوصل ونافذة الجامعة للتواصل مع كافة المؤسسات العلمية الدولية، وافتتاح مركز الامتحانات الإلكترونية، الذي يستوعب 15 قاعة للاختبارات الإلكترونية، وافتتاح وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية بكلية الهندسة، افتتاح مبنى الدراسات العليا بكلية الحقوق، افتتاح وحدة متابعة التعلم عن بعد (DLMS) على مساحة 250 مترًا مربعًا، والتي تغطي جميع كليات الجامعة، البالغ عددها 14 كلية، وتقدم الوحدة خدماتها على مدار اليوم.

9) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وخلال الاجتماع، وافق المجلس على صرف مكافأة للسادة العاملين بالجامعات الحكومية؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ووافق المجلس أيضًا على ضم العاملين بجامعة قناة السويس فى المشروع الطبي مع شركة مصر للتأمين.

10) استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، دوجلاس إل بيكر مؤسس ورئيس مجلس إدارة سينتانا التعليمية، والوفد المرافق لهما، وثمن الوزير الاتفاق الموقع بين جامعتي الجلالة وأريزونا، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع في بحث المزيد من أوجه التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الشراكة بينهما، وفتح المجال لمزيد من اتفاقات التعاون والشراكة مع جامعة أريزونا، ومثيلاتها من الجامعات الأمريكية المتميزة.

11) استقبل د. أيمن عاشور داي يوواى المسئول الحزبي بكلية تيانجين الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، يو هيانشينح عميد كلية تيانجين الفنية للنقل، ليو هانكينغ ممثل رئيس شركة أفيك الصينية الشهيرة والمتواجدة في السوق المصرية في مجال صناعات النقل والصناعة والبنية التحتية، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سُبل التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المشتركة، وفي هذا الإطار، رحب د.أيمن عاشور بمقترح إنشاء الجامعة التكنولوجية الصينية على أرض مصر، مطالبًا الجانب الصيني بتقديم عرض تفصيلي حول هذا المقترح، ومؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الصيني؛ للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت.

12) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، ووجه د. عاشور باهتمام المعاهد بعقد شراكات أجنبية بين المعاهد والمؤسسات التعليمية العالمية المُناظرة ذات السمعة الدولية المتميزة من أجل رفع كفاءة جودة الخدمة التعليمية بالمعاهد المصرية والعمل على تحسين ترتيبها فى التصنيفات العالمية.