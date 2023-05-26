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امتحانات الثانوية العامة 2023.. تجهيز لجان السير وفرشها لاستقبال الطلاب

الجمعة، 26 مايو 2023 09:28 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. تجهيز لجان السير وفرشها لاستقبال الطلاب امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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استعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023، انتهت المديريات والإدارات التعليمية من اختيار لجان امتحانات الثانوية العامة وفرشها لاستقبال الطلاب مع انطلاق الاختبارات 12 يونيو المقبل حيث تم التأكد من توافر المستلزمات المطلوبة داخل اللجان من وسائل تهوية وكنترول مجهز داخل اللجنة لوضع صناديق الأسئلة به قبل فتحها وتوزيعها على الطلاب إضافة توافر العصا الإلكترونية داخل المدارس وأيضا صلاحية المقاعد.
 
وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاستقبال قرابة 760 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة موزعين على 2100 لجنة سير بمختلف المحافظات.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 
 

التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

موعد إعلان النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

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