وزير التموين بإيطاليا: التوافق على استثمار لاستصلاح زراعى بمساحة 24 أف فدان

كتب: مدحت وهبة

قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء زيارته إيطاليا لافتتاح المنتدى العالمى للأسواق والجمعية العمومية للتحالف الدولى للأسواق، بزيارات، ويرافقه الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، و لويجى سكورداماغليا ، رئيس اتحاد شركات الأغذية الزراعية الإيطالية " فيلييرا إيطاليا"، حيث قام بزيارات ميدانية والتقى برؤساء 27 من كبرى الشركات الإيطالية العملاقة متعددة الأنشطة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لدعوتهم للاستثمار في مصر، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبتكليف من السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالسعي لجذب الاستثمار الأجنبي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، للاستثمار في مصر.

وتضمنت الزيارة أكبر مزرعة في الأتحاد الأوروبي، حيث يتم تطبيق أحدث تكنولوجيات الزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض استهلاك المياه والأسمدة والكيماويات والمتوافق انتاجها مع أسواق الاتحاد الأوروبي والتصدير، وكذا مركز التحكم المعتمد على صور الاقمار الصناعية، واكبر مزرعة متكاملة لتربية العجول وإنتاج الألبان والمرتبطة بمصانع للأعلاف ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة، وأكبر شركات في إيطاليا وأوروبا لتصنيع المعدات الزراعية، وتصنيع الصوامع والمطاحن وماكينات الصناعات الغذائية.

والتقى الدكتور على المصيلحى والوفد المرافق له برئيس أكبر مزرعة في أوروبا وهى المرجعية على المستوى الدولي لقطاع الزراعة بأكمله، والمتخصصة في التكنولوجيا والزراعة الدقيقة والخدمات الزراعية، وتم التوافق على قيامها باستثمار تجريبى في مصر لمساحة 24 ألف فدان بنظام شراكة الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم زراعة مزيج من المحاصيل الإستراتيجية، وإنشاء صوامع حديثة ومصانع للمنتجات الغذائية، ليتم التوسع لاحقًا مثل ما تقوم به حاليًا في العديد من الدول الافريقية.

وأيضًا في مجالات تكنولوجيات الزراعة الحديثة، التقى الوزير والوفد المرافق له برئيس شركة تكنولوجيا تحديث نظم الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين وضمان جودة المنتجات ووضع نظم تتبع سلاسل الامداد، وخفض التكاليف، هو ما تحتاجه مصر لاستدامة صادراتها الزراعية والغذائية المتنامية.

وفى قطاع الصناعات الغذائية وتداول الحبوب، التقى برئيس كبرى شركات المطاحن على مستوى العالم والمتخصصة في تصميم وبناء مطاحن القمح والذرة والحبوب الاخرى وإنشاء مصانع الأعلاف، وكذا رؤساء شركات متخصصة في إنشاء المخازن وتصميم وبناء الصوامع الكبيرة والحقلية للحبوب والمحاصيل البقولية.

وصرح المصيلحي إنه جارى الإعداد لزيارات ميدانية خلال الشهر القادم لتلك الشركات للدراسة الفنية للمواقع التي سيتم استصلاحها.



جانب من الزيارة



جانب من زيارة الدكتور على مصيلحى



زيارة الدكتور على مصيلحى