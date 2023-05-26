التعليم تحدد شروط ومواعيد التقدم للمدارس الرياضية للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد قبول دفعة جديدة من الطلبة الناجحين فى الصف السادس الابتدائى للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، طبقا للشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 219 لسنة 2018، موضحة أنه يبدأ سحب ملفات التقدم من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2023، على أن تنتهى اختبارات التقدم 31 أغسطس المقبل، كما أعلنت عن احتياجها لمدربين جدد متخصصين فى الشعب المدرجة بكل مدرسة رياضية للعام الدراسى المقبل، طبقا للقرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح فى المدارس الرياضية فى محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والمنيا وأسيوط والفيوم بنين وبنات والجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان للبنين فقط.

وحددت الوزارة شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية كالتالى:

- أن يكون الطالب ناجحا فى الصف السادس الابتدائى ومنقولا للصف الأول الإعدادى.

- يسحب ملف التقدم من المدرسة الإعدادية وقيمته 50 جنيها بداية من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو المقبل.

- إجراء الكشف الطبى مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبى " نظر وصدر وقلب وصورة تحليل كاملة واختبار ذكاء على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية القريبة من المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.

- وأعلنت الوزارة شروط القبول بالمرحلة الثانوية الرياضية:

- يتم فتح باب القبول للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التابع لها المدرسة وذلك فى حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوى الرياضى وفق الشروط التالية:

- يسحب ملف التقدم والالتحاق بالمدرسة الثانوية الرياضية للمرحلة الثانوية وقيمته 50 جنيها بداية من 15 يونيو المقبل وإجراء الكشف الطبى وإعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبى المطلوب.

- اجتياز الطالب اختبار القوام والبدنى والمهارى والثقافى.

- حصول الطالب على بطولات دولية أو أفريقية رسمية متعمدة من الاتحاد المتخصص دون التقيد بشرط المجموع أو حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة دون التقيد بشرط المجموع فى الشهادة الإعدادية طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم إليها الطالب أو الطالبة.