"الكهرباء" تضاعف قيمة الممارسات للتشجيع على تركيب العدادات الكودية

كتبت رحمة رمضان

كشف مصر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تسعى لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و تقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها القطاع بسبب السرقات من خلال عدة إجراءات.



و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة عوامل سامت فى خفض نسبة الفقد بالشبكة بعدد من شركات توزيع الكهرباء و على رأسها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، موضحا أن مرور شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستخدمى نظام الممارسة بنطاق شركة القناة ساهم فى انتظام تحصيل قيمة الممارسة بشكل شهرى و التاكد من مطابقة قيمة الممارسة مع استهلاك المواطن.



وأشار المصدر إلى أن من بين أسباب زيادة عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى هو رفع قيمة الممارسة على سارقى التيار الكهربائى للضعف بالنسبة للقطاع المنزلى و 3 أضعاف للقطاع التجارى لتشجيع المواطنين على تركيب العداد الكودى مسبوق الدفع لضمان دقة المحاسبة و سداد قيمة اﻻستهﻻك الفعلى فقط.

