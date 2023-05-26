حقوق عين شمس لطلابها: ممنوع نهائيا التدخين داخل لجان الامتحانات

كتب محمود راغب

أعدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، قائمة تحذيرات للطلاب، فى مقدمتها أنه لا يسمح للطالب باداء الامتحان إلا بعد إثبات شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة به أو جواز السفر بالنسبة للوافدين، وأنه يجب على الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان، ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المتعلقة بتأديب الطلاب.

وحذرت الكلية بأنه يلتزم الطالب بعدم دخول لجنة الامتحان باي أجهزة اتصال أو أية وسيلة أخرى للغش، وفي حال دخوله بها يلتزم بتسليمها على مسئوليته الشخصية إلى مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان، ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك

وتابعت: يحظر بشكل قاطع دخول لجنة الامتحانات باي كتب أو مذكرات أو أوراق تتصل بمادة الامتحان، و يحظر دخول لجنة الامتحان بزى لا يتناسب مع الحرم الجامعي، و يحظر التدخين داخل لجان الامتحان قطعيا.

وأكدت الكلية على ضرورة أن يلتزم الطالب بتوجيهات الملاحظين المتعلقة باماكن الجلوس، وغيرها من التوجيهات التي تهدف إلى حفظ النظام داخل اللجان، ويجب على الطالب عدم الكتابة على ورقة الأسئلة ، والاستعاضة عنها بمسودة في نهاية كراسة الإجابة.

كما ناشدت الكلية طلاب الفرقة الرابعة التأكد من إنهاء كافة متطلبات التخرج كالتربية العسكرية للذكور، ومحو الأمية، والمعادلة، والحاسب الآلى، والمحكمة التدريبية.

وتابعت: يجب على الطالب التاكد من قيام الملاحظ بإخفاء بياناته الشخصية ، ويحظر عليه بشكل قاطع وضع أية علامة أو أى رمز أو كتابة عبارات أو أدعية دينية أو غيرها على وجه كراسة الإجابة أو داخلها يستدل منها على شخصيته.

وأكدت الكلية أنه في حالة وجود شكوى، يتوجه الطالب بعد أداء الامتحان إلى رئيس اللجنة، أو يطلب من الملاحظ التواصل معه أثناء الامتحان في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التاخير.

يأتى ذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، والتى بدأت الأحد 21 مايو لتبدأ تباعا لمرحلة الليسانس بشعبه الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية .

ووفقا لخطة العام الدراسى ، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.