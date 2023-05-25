زبدة الفول السودانى.. الفوائد والقيمة الغذائية

كتب حسام الشقويري

تساعد زبدة الفول السودانى فى تلبية متطلبات التغذية نظرا لأنها غنية بالبروتين، وتساعد على الحصول على مذاق جيد، وفقا لما نشره موقع health، وزبدة الفول السودانى هى الشكل الكريمى والمطحون للفول السودانى، الذى يتم تحضيره بعد التحميص الجاف له، ويتكون نحو 90% من زبدة الفول السودانى من الفول السودانى، بينما تشتمل النسبة المتبقية البالغة 10% على الزيوت النباتية والأملاح وسكر العنب وشراب الذرة لتحسين النكهة والنعومة.

وزبدة الفول السودانى مليئة بالعناصر الغذائية، كما أنها بديل للحليب بسبب انخفاض السعرات الحرارية والاحتفاظ بالبروتينات العالية.



الخصائص الغذائية لزبدة الفول السودانى

تحتوى 1 ملعقة كبيرة (16.5 جرام) من زبدة الفول السودانى على..

95 سعرا حراريا

بروتين 3.5 جرام

الكربوهيدرات 4 جرامات

الدهون 8 جرامات



حقائق غذائية

توفر حصة واحدة من زبدة الفول السودانى نحو 7% من احتياجات الألياف اليومية.

الكربوهيدرات فى زبدة الفول السودانى معقدة ويحتاجها الجسم لعملية التمثيل الغذائى.

الزنك فى زبدة الفول السودانى يقلل من الأمراض المرتبطة بالعمر ويعزز جهاز المناعة.

محتوى الألياف فى زبدة الفول السودانى يحافظ على صحة الأمعاء.

تحتوى زبدة الفول السودانى على الفوسفور، وتعزز التوصيل الصحى للأعصاب وتدير تخزين الطاقة واستخدامها. وتساعد في تقلص العضلات ويحافظ على صحة العظام.

الفوائد الصحية لزبدة الفول السودانى 1. تساعد على فقدان الوزن والحفاظ على الوزن تعزز زبدة الفول السودانى التمثيل الغذائى مع زيادة الرضا عن الوجبات، نحو 20% من السعرات الحرارية في زبدة الفول السوداني تأتي من محتواها من البروتين، والذي بدوره يعزز الشعور بالامتلاء، كما أنه يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، ما يساعد على إنقاص الوزن. تعزز زبدة الفول السودانى التمثيل الغذائى مع زيادة الرضا عن الوجبات، نحو 20% من السعرات الحرارية في زبدة الفول السوداني تأتي من محتواها من البروتين، والذي بدوره يعزز الشعور بالامتلاء، كما أنه يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، ما يساعد على إنقاص الوزن.

2. زبدة الفول السودانى تحافظ على كتلة العضلات أثناء جهود إنقاص الوزن، تصبح القوة فى العضلات أمرًا أساسيًا، يمكن أن يؤدى فقدان العضلات إلى تقليل معدل التمثيل الغذائى، ويساعد استهلاك زبدة الفول السوداني الغنية بالبروتين على إنقاص الوزن ويحافظ على كتلة العضلات لضمان عدم تأثر عملية التمثيل الغذائي.



3. زبدة الفول السودانى تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفقًا للأبحاث فإن الريسفيراترول، أحد مضادات الأكسدة الموجودة فى الفول السودانى، يقلل من التهاب القلب والأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم، ويزيد من الدورة الدموية ويريح الأوعية الدموية، كما أنه يقلل من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة المسئول عن تصلب الشرايين وأمراض الشرايين التاجية.

وتعمل زبدة الفول السوداني على تحسين صحة القلب بسبب الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والنياسين وفيتامين هـ والمغنيسيوم والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، لذلك يصبح استهلاك زبدة الفول السودانى وسيلة فعالة لتحسين صحة القلب.