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أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى والحجز قبل الرحلات بـ14 يوما

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى والحجز قبل الرحلات بـ14 يوما قطار - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الزراعة: الإفراج عن 5 ملايين طن من خامات الأعلاف من أكتوبر 2022 حتى الآن

الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم يغطى 60% وتوفير كميات مناسبة خلال عيد الأضحى
 
التعليم تعلن بدء التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى للعام المقبل 1 يونيو
 
الزراعة توافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى
 
وزير الكهرباء: جميع العدادات مسبوقة الدفع تصنيع محلى ولم نستورد من الخارج
 
التعليم تحظر حيازة التليفون المحمول للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة 2023
 
وزير الكهرباء: الرئيس السيسي اعتبر توفير الكهرباء للمواطن قضية أمن قومى
 
خالد عبدالغفار: منظمة الصحة العالمية لعبت دورا حاسما فى إنقاذ الأرواح طيلة 75 عاما
 
محمد شاكر: نسابق الزمن لإنتاج 60% من الكهرباء بالطاقة المتجددة بحلول 2040
 
السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى.. الحجز قبل الرحلات بـ14 يوما.. تفاصيل
 

 


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