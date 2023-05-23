أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى والحجز قبل الرحلات بـ14 يوما

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الزراعة: الإفراج عن 5 ملايين طن من خامات الأعلاف من أكتوبر 2022 حتى الآن
الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم يغطى 60% وتوفير كميات مناسبة خلال عيد الأضحى
التعليم تعلن بدء التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى للعام المقبل 1 يونيو
الزراعة توافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى
وزير الكهرباء: جميع العدادات مسبوقة الدفع تصنيع محلى ولم نستورد من الخارج
التعليم تحظر حيازة التليفون المحمول للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة 2023
وزير الكهرباء: الرئيس السيسي اعتبر توفير الكهرباء للمواطن قضية أمن قومى
خالد عبدالغفار: منظمة الصحة العالمية لعبت دورا حاسما فى إنقاذ الأرواح طيلة 75 عاما
محمد شاكر: نسابق الزمن لإنتاج 60% من الكهرباء بالطاقة المتجددة بحلول 2040
السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى.. الحجز قبل الرحلات بـ14 يوما.. تفاصيل
الصحة: 5 مليارات شخص في العالم معرضون للخطر بسبب الدهون المتحولة
"التعليم": نتيجة صفوف النقل بالقاهرة الأسبوع المقبل على هذا الرابط
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