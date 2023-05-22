الكهرباء: جارٍ العمل على توفير الأدوية للعاملين وأسرهم بالصعيد

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية اصدر تعليمات موجه للدكتورة هالة حسين القائم بأعمال مدير عام الصيدليات بقطاع أسيوط الطبى بالمرور على جميع الصيدليات المتعاقد معها بنطاق المحافظات التابعة للقطاع بصعيد مصر والتى تبذل شركة الخدمات الطبية مجهودات حثيثة لمواجهة رفض بعض الصيدليات بصعيد مصر الاشتراك بالفاتورة الالكترونية مما يعوق التعاقد معها وكذلك صرف مستحقاتها.

وأكد رئيس الشركة، أن هناك مجهودات كبيرة يتم بذلها خلال الفترة الحالية للعمل على مواجهة نقص الأدوية بشكل عام وتوفير الأدوية لكافة المرضى والعاملين الحاليين أو بالمعاش...

وأوضح أنه جارى حاليا اعداد حصر بجميع الصيدليات المتعاقدة مع كافة القطاعات الطبية التابعة للشركة لدراسة الاستفادة من كل صيدلية وما توفره من أدوية لازمة لجميع العاملين وأسرهم .