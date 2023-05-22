"التعليم": نتيجة صفوف النقل بالقاهرة الأسبوع المقبل على هذا الرابط

كتب سيد الخلفاوى

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أنه جار الانتهاء من إعداد نتيجة الصف الرابع الإبتدائى ، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة، تمهيدا لإعلانها الأسبوع المقبل بعد انتهاء تصحيحها.

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه من المقرر إعلان النتيجة بالمدارس وإتاحتها على موقع محافظة القاهرة، على اللينك التالى:

http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وانتهى طلاف صفوف النقل بالقاهرة من الامتحانات، حيث تم تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بالقاهرة، خلال الفترة من 6 مايو إلي 23 مايو 2023،.

وأدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي بالقاهرة وما يعادله، الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله كانت في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

كانت امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله كانت فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.