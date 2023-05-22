اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 04:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة توافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

الإثنين، 22 مايو 2023 03:23 م
الزراعة توافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحى المبارك تمت الموافقة على إستيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فورى، 20 ألف رأس غنم، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق إستيرادها وتسمينها داخل البلاد والتى تقدر بحوالى 180 ألف رأس بالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك.

وعلى جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الاعلاف مما كان له الأثر الايجابى فى خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.

 


الزراعة

عيد الاضحى

اللحوم

الاعلاف

اليوم السابع بلس

اسعار اللحوم



الموضوعات المتعلقة

وزارة الزراعة تكشف خلال اجتماع بـ"خطة النواب": نبيع كيلو اللحم البلدى بـ225 جنيها.. ومصر تمتلك 7.5 مليون ماشية.. موازنة الوزارة 23/24 تبلغ 12.7 مليار جنيه.. وحققنا طفرة فى صادراتنا الزراعية وصلت لـ6.5 مليون طن

الإثنين، 22 مايو 2023 01:30 م

17.1 % زيادة فــى كمية لحوم الطيور والدواجن عام 2021

الإثنين، 22 مايو 2023 01:25 م

الزراعة: "بنبيع كيلو اللحم البلدى بـ225 جنيها وانزلوا اشتروا واتأكدوا بنفسكم"

الإثنين، 22 مايو 2023 12:16 م

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 22-5-2023

الإثنين، 22 مايو 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة