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مدير تعليم الجيزة يوجه بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعة التاسعة والربع

الإثنين، 22 مايو 2023 02:55 م
مدير تعليم الجيزة يوجه بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعة التاسعة والربع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، لجان امتحانات مدارس هشام شتا الإعدادية بنات وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وأشاد مدير المديرية خلال جولته بوعى أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعة التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وخلال زيارته أثنى مدير المديرية على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن من أبنائه الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى، مؤكدا توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وفى سياق متصل وخلال سير أعمال الامتحانات طمأن مدير المديرية أولياء الأمور وحثهم على التركيز مع أبنائهم في الأيام المتبقية من الامتحانات والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتسبب في تشتت الطلاب.


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