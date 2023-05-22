الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم يغطى 60% وتوفير كميات مناسبة خلال عيد الأضحى

كتب محمد شرقاوى

كشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خطة وزارة الزراعة لتوفير اللحوم ورؤوس الماشية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، موضحا أن عيد الأضحى يعد «عيد اللحوم»، مؤكدًا أن وزارة الزراعة لديها خطة مسبقة من أجل توفير اللحوم بكميات مناسبة، لمواجهة ارتفاع الأسعار .

وقال الصياد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن إنتاج مصر يغطي 60% من حاجة السوق من اللحوم، بعد أن كانت 45% خلال السنوات الماضية.

وتابع: 40% من حاجة السوق يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن الأسعار اللحوم المستوردة تختلف من منشأ لآخر، موضحًا أن اللحوم البلدي أغلى سعرا في الأسواق.

وأضاف: وزارة الزراعة قامت باستيراد 180 ألف رأس ماشية من أجل توفيرها مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن هذه المواشي تم استيرادها من «شمال أفريقيا، الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن مع اندلاع الأزمة السودانية ووقف استيراد اللحوم السودانية، البعض روج إلى ارتفاع الأسعار بسبب عدم وجود بديل لاستيراد الماشية من السودان، ولكن الوزارة قامت باستخدام بدائل أخرى لعدم ارتفاع أسعار اللحوم في السوق.

وأكمل: هناك 45 ألف عجل تم استيرادها من بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى استيراد 20 ألف خروف من تنزانيا، من أجل موسم عيد الأضحى.

وأفاد الصياد، أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ225 جنيها، وهذه اللحوم من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، كما أن وصول سعر اللحمة عند الجزارين إلى 400 جنيه، أمر مبالغ فيها منوهًا إلى أن سعر كيلو اللحمة القائم بـ140 جنيها.