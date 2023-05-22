التعليم تعلن بدء التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى للعام المقبل 1 يونيو

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه إيماءا إلى التوجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء ، على أولياء الأمور ، واستعدادا للعام الدراسي 2023 / 2024، و حرصا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات ، يمكن لأولياء الامور من خلالها التقدم إلكترونيا لأبنائهم المصريين ، للإلتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الاساسي للمدارس الرسمية وكذلك التقدم إلكترونيا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية للغات وبناءا على ذلك يتم التنبيه نحو الالتزام بالاجراءات التالية :

أولا .. بالنسبة لأولياء الامور

تتمثل إجراءات التقدم للصف الأول الإبتدائي في :

يقوم أولياء الامور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الالكتروني بداية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023 ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وفور تقدم ولي أمر الطالب على الصف الاول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

- سن التقدم للصف الاول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافةبها وظروفها ، و وفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم

-يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني ، وعقب الاعلان يمكن لولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت انه بالنسبة لاجراءات التقدم لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات :

- يقوم أولياء الامور الراغبين في التقدم لـ كي جي 1 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات بالتسجيل الالكتروني بداية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023 وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم emis.gov.eg

-سن التقدم لمرحلة رياض الاطفال لا يقل عن 4 سنوات

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها و وفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم

-فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدارس يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية

- يمكن لولي الامر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول المبدئي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه

وأكدت أنه يتم التنبيه على المدارس الابتدائية ورياض الاطفال بالمدارس الرسمية بما يلي :

- خلال فترة التقدم الالكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الامر على التسجيل الالكتروني بنفسه ، مساعدة ولي الامر بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق بالمدرسة ، من خلال التطبيق الالكتروني المعد للمدارس للتقدم للصف الاول الابتدائي فقط ، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنو للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الامر ، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي ، ويمكن للمدارس متابعة اعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم

-وخلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يوليو 2023 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتدقمين إليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك ، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الالكتروني لموقف القبول او عدم القبول المبدئي في الطلبات المقددمة للالتحاق بها

- ضرورة إلتزام المدارس بالتسجيل الالكتروني لموقف تسليم او عدم تسليم ولي الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيا ، وفي حال عدم اتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به

ولفتت إلى أنه يتم التنبيه على المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة العربي واللغات بالمرحلة الابتدائي :

-تقوم المدارس الابتدائية الرسميةلغات خلال الفتر من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يوليو 2023 بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الاول الابتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ ، وذلك من خلال الاستمارة الالكترونية للتقدم للصف الاول الابتدائي الخاصة بها ، وسوف يتعرض مسئولي المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التنبيه على المديريات العليمية والادارات التعليمية :

بالنسبة للمتقدمين للمدارس الرسمية لغات برياض الاطفال :

بعد انتهاء فترة التقدم الالكتروني المتخصصة لأولياء الامور تقوم الادارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الاطفال الرسمية والرسمية لغات ، بكل مديرية عن طريق التطبيق الالكتروني المخصص لذلك للقيام بالاجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس ، على ان تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل اعلانها بالمدارس ، حتى يتثنى اعلان نتيجة القبول لأولياء الامور عبر المنصة الالكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة

وبالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الاطفال الرسمي ، يجب متابعة موقف التقدم الالكتروني للمدارس وموقف بت المدارس ف يالطلبات المقدمة إليها ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المخصص للمديريات والادارات التعليمية في هذا الشأن ، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين توجيه رياض الاطفال وتوجيه المرحلة الابتدائية وادارات واقسام الاحصاء بالمديريات والادارات التلعيمية التابعة في متابعة اجراءات التقدم والقبول بالمدارس

بالنسبة للطلاب الوافدين :

يقوم ولي الامر بتقديم اوراق الالتحاق الى الادارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم اخطار المدارس ببياناتالطلاب الوافدين الذين تم قبولهم ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيا كما يرجى التنبيه مشددا على ضرورة الاعلان في مكان ظاهر بالمدارس والادارات التعليمية والمديرية ، عن فتح باب التقدم الالكتروني لمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي.