أخبار × 24 ساعة.. التموين: إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى خفض الأسعار

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:
الزراعة: سنطرح أضاحى حية ولحوم متنوعة بأسعار تناسب فئات المستهلكين
مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم.. اعرف التفاصيل
امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأسئلة من المنهج كاملا
وزيرا المالية المصرى والعمانى: توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبى خلال أيام
كل ما تريد معرفته عن تحويل العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان
الصحة: فحص قرابة 5 ملايين طفل بمبادرة الرئيس لكشف وعلاج ضعف وفقدان السمع
أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيهًا..وعيار 21 يسجل 2485 جنيها للجرام
الصحة: فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"
وصول 15 عربة ثالثة مكيفة جديدة لميناء الإسكندرية قادمة من المجر
مصر ترحب بالتوقيع على إعلان جدة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع
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