أخبار × 24 ساعة.. التموين: إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى خفض الأسعار

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:

الزراعة: سنطرح أضاحى حية ولحوم متنوعة بأسعار تناسب فئات المستهلكين

مصر تنفذ شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم.. اعرف التفاصيل

امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأسئلة من المنهج كاملا

وزيرا المالية المصرى والعمانى: توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبى خلال أيام

كل ما تريد معرفته عن تحويل العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان