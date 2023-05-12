اليوم السابع
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مستشار وزير التموين: إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى خفض الأسعار

الجمعة، 12 مايو 2023 06:01 م
مستشار وزير التموين: إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى خفض الأسعار وزارة التموين
إبراهيم حسان

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قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن نقص المعروض في الذهب رفع الأسعار بشكل كبير في الفترة الماضية، حتى وصل جرام الذهب عيار 21 إلى أكثر من 2800 جنيه.
 
أضاف فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن المقترح الرائع بإعفاء واردات الذهب من الجمارك يواجه غلاء الأسعار بشكل كبير، لأن القيمة المضافة تطبق على المصنعية وليست منتجات الذهب.
 
وتابع ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب: "واردات الذهب ليست محددة بشأن الكميات التي تأتي من الخارج، ونحن ندعم صناعة الذهب في مصر".
 
وأكمل: "أي مصنوعات ذهبية مرصعة بأحجار أو ألماس ليس عليها ضريبة أيضا، والذهب يتراوح اليوم بين 2500 و2480 جنيها، ونحن نريد اعتدال الأسعار في مصر، والقرار يسري لمدة 6 أشهر".

ناجي فرج

الذهب

الجمارك

اعفاء الذهب من الجمارك

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